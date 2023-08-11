У Київзеленбуді правоохоронці проводять обшуки
У п'ятницю, 11 серпня, співробітники поліції проводять обшуки у Комунальному об’єднанні "Київзеленбуд". Причини та деталі дій правоохоронців поки не повідомляють
Про це інформує Київська міська адміністрація.
"У службових приміщеннях "Київзеленбуд" проходять обшуки: працівники комунального об’єднання сприяють слідству", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що обшуки проводять співробітники слідчого управління Національної поліції Києва.
Комунальне об’єднання "Київзеленбуд", за даними пресслужби, надає всі необхідні документи та сприяє розслідуванню.
Причини та деталі обшуків поки не оголошують.
- У жовтні 2021 року правоохоронці проводили обшуки в Київзеленбуді за фактом розкрадання близько 800 тис. грн коштів територіальної громади Києва.
- У січні тогоріч Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання коштів, які КМДА виділила для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Тоді затримали одного з керівників Київзеленбуду.
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