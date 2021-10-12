Правоохоронці проводять обшуки в Київзеленбуді
Правоохоронці проводять обшуки в Київзеленбуді за фактом розкрадання близько 800 тис. грн коштів територіальної громади Києва
Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської прокуратури.
Згідно з повідомленням, правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях Київзеленбуду у справі за фактом розкрадання коштів територіальної громади Києва.
За інформацією слідства, між Київзеленбудом та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з благоустрою Куренівського парку в Подільському районі. По завершенню сторони підписали акти приймання виконаних робіт із завищеними об'ємами та вартістю.
Згідно з висновком комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. грн.
У пресслужбі нагадали, що 5 жовтня за цим фактом було повідомлено про підозру заступнику генерального директора Київзеленбуду та підряднику.
- Нагадаємо, наприкінці серпня Державна фіскальна служба проводила обшуки в Київзеленбуді за фактом ухилення від податків на 30 млн грн.
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