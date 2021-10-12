Правоохоронці проводять обшуки в Київзеленбуді

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської прокуратури.



Згідно з повідомленням, правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях Київзеленбуду у справі за фактом розкрадання коштів територіальної громади Києва.



За інформацією слідства, між Київзеленбудом та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з благоустрою Куренівського парку в Подільському районі. По завершенню сторони підписали акти приймання виконаних робіт із завищеними об'ємами та вартістю.



Згідно з висновком комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. грн.



У пресслужбі нагадали, що 5 жовтня за цим фактом було повідомлено про підозру заступнику генерального директора Київзеленбуду та підряднику.



Нагадаємо, наприкінці серпня Державна фіскальна служба проводила обшуки в Київзеленбуді за фактом ухилення від податків на 30 млн грн.