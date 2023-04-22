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У кінотеатрах Німеччини мультфільм "Мавка. Лісова пісня" спершу покажуть українською

22 квітня, 2023 субота
12:55
Культура "Мавка. Лісова пісня"

У Німеччині з 27 квітня розпочнеться показ українськомовної версії мультфільму "Мавка. Лісова пісня" у кінотеатрах, трансляція анімації відбуватимуться з німецькими субтитрами

Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у facebook.

"27 квітня у Німеччині стартує кінотеатральний прокат україномовної версії "Мавки. Лісової пісні"! Це допоки єдина країна, у якій на великих екранах спочатку покажуть мультфільм українською і лише згодом, восени - державною німецькою. Нижче публікуємо перелік міст та кінотеатрів (список буде оновлюватись), де можна буде переглянути "Мавку", - ідеться в повідомленні.

Мультфільм "Мавка" можна переглянути в:

  • Аахені (Cineplex Aachen),
  • Берліні (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf),
  • Бонні (Cinestar Stern-Lichtspiele),
  • Бремені (Cinestar-Der Kristallpalast),
  • Брухзалі (Cineplex), Дортмунді (CineStar),
  • Дюссельдорфі (CineStar),
  • Франкфурті (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis),
  • Франкфурті-на-Одері (CineStar),
  • Фрідріхсгафені (Cineplex), Гагені (CineStar),
  • Любеку (Cinestar Stadthalle), Майнці (CineStar),
  • Мангаймі (CinemaxX),
  • Марбурзі (Capitol Marburg),
  • Нойштадт-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt),
  • Оберхаузені (Cinestar Filmpalast Oberhausen),
  • Ремшайді (CineStar Remscheid),
  • Ройтлінгені (Cineptex Planie),
  • Заарбрюкені (CineStar),
  • Зінгені (Cineplex),
  • Штаде (Cinestar),
  • Філлінген-Швеннінгені (Cinestar)
  • Вісмарі (Cinestar).

Також у Держкіно пообіцяли повідомити незабаром про кінотеатри у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі, Лейпцигу. Покази мультфільму відбуватимуться з німецькими субтитрами. Детальну інформацію про мультфільм слід шукати на сайтах вказаних кінотеатрів.

Довідка

Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".

  • Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
  • Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.  
  • На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу.
  • 21 березня повідомлялося, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за три вікенди зібрав в українському прокаті майже 82 мільйони гривень.
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