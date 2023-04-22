Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у facebook.

"27 квітня у Німеччині стартує кінотеатральний прокат україномовної версії "Мавки. Лісової пісні"! Це допоки єдина країна, у якій на великих екранах спочатку покажуть мультфільм українською і лише згодом, восени - державною німецькою. Нижче публікуємо перелік міст та кінотеатрів (список буде оновлюватись), де можна буде переглянути "Мавку", - ідеться в повідомленні.

Мультфільм "Мавка" можна переглянути в:

Аахені (Cineplex Aachen),

Берліні (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf),

Бонні (Cinestar Stern-Lichtspiele),

Бремені (Cinestar-Der Kristallpalast),

Брухзалі (Cineplex), Дортмунді (CineStar),

Дюссельдорфі (CineStar),

Франкфурті (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis),

Франкфурті-на-Одері (CineStar),

Фрідріхсгафені (Cineplex), Гагені (CineStar),

Любеку (Cinestar Stadthalle), Майнці (CineStar),

Мангаймі (CinemaxX),

Марбурзі (Capitol Marburg),

Нойштадт-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt),

Оберхаузені (Cinestar Filmpalast Oberhausen),

Ремшайді (CineStar Remscheid),

Ройтлінгені (Cineptex Planie),

Заарбрюкені (CineStar),

Зінгені (Cineplex),

Штаде (Cinestar),

Філлінген-Швеннінгені (Cinestar)

Вісмарі (Cinestar).

Також у Держкіно пообіцяли повідомити незабаром про кінотеатри у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі, Лейпцигу. Покази мультфільму відбуватимуться з німецькими субтитрами. Детальну інформацію про мультфільм слід шукати на сайтах вказаних кінотеатрів.

Довідка

Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".