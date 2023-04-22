У кінотеатрах Німеччини мультфільм "Мавка. Лісова пісня" спершу покажуть українською
У Німеччині з 27 квітня розпочнеться показ українськомовної версії мультфільму "Мавка. Лісова пісня" у кінотеатрах, трансляція анімації відбуватимуться з німецькими субтитрами
Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у facebook.
"27 квітня у Німеччині стартує кінотеатральний прокат україномовної версії "Мавки. Лісової пісні"! Це допоки єдина країна, у якій на великих екранах спочатку покажуть мультфільм українською і лише згодом, восени - державною німецькою. Нижче публікуємо перелік міст та кінотеатрів (список буде оновлюватись), де можна буде переглянути "Мавку", - ідеться в повідомленні.
Мультфільм "Мавка" можна переглянути в:
- Аахені (Cineplex Aachen),
- Берліні (Hackesche Höfe, Kino Intimes, CineStar-Cubix, CineStar Hellersdorf),
- Бонні (Cinestar Stern-Lichtspiele),
- Бремені (Cinestar-Der Kristallpalast),
- Брухзалі (Cineplex), Дортмунді (CineStar),
- Дюссельдорфі (CineStar),
- Франкфурті (CineStar Mainzer Landstraße, CineStar Metropolis),
- Франкфурті-на-Одері (CineStar),
- Фрідріхсгафені (Cineplex), Гагені (CineStar),
- Любеку (Cinestar Stadthalle), Майнці (CineStar),
- Мангаймі (CinemaxX),
- Марбурзі (Capitol Marburg),
- Нойштадт-ан-дер-Вайштрассе (Cineplex Neustadt),
- Оберхаузені (Cinestar Filmpalast Oberhausen),
- Ремшайді (CineStar Remscheid),
- Ройтлінгені (Cineptex Planie),
- Заарбрюкені (CineStar),
- Зінгені (Cineplex),
- Штаде (Cinestar),
- Філлінген-Швеннінгені (Cinestar)
- Вісмарі (Cinestar).
Також у Держкіно пообіцяли повідомити незабаром про кінотеатри у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі, Лейпцигу. Покази мультфільму відбуватимуться з німецькими субтитрами. Детальну інформацію про мультфільм слід шукати на сайтах вказаних кінотеатрів.
Довідка
Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution. Генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".
- Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
- Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.
- На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу.
- 21 березня повідомлялося, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за три вікенди зібрав в українському прокаті майже 82 мільйони гривень.
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