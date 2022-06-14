У Китаї дозволили застосовувати армію у "невійськових" операціях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Free Asia.

За версією видання, це викликає побоювання, що Китай готується до вторгнення на острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", що не класифікується як війна.

Тайвань ніколи не не був частиною КНР, але Пекін наполягає на тому, що острів є частиною його території.

Директива набуває чинності 15 червня.

"Вона в основному систематично регулює основні принципи, організацію і командування, види операцій, оперативну підтримку і політичну роботу, а також їх виконання військами. Вона закладає правову основу для проведення військових операцій без війни", - йдеться в повідомленні.

Серед цілей документа-підтримка суверенітету, регіональної стабільності та регулювання організації та проведення невоєнних військових операцій.

10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін розпочне війну, якщо Тайвань проголосить незалежність.

11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

12 червня міністр оборони КНР Вей Фенхе підтвердив, що Пекін готовий розпочати війну через спроби проголосити незалежність Тайваню.