У Китаї припустили, що COVID-19 міг потрапити в Ухань разом з напівфабрикатами
Вчені закликають ВООЗ перевірити версію того, що коронавірус міг потрапити на територію Уханю разом з напівфабрикатами
Про це повідомляє Global Times, передає РБК-Україна.
Фахівці Центру з контролю і запобігання масових захворювань Китаю провели порівняння інформації щодо хворих на коронавірус людей зі зразками, які були зібрані на упаковках напівфабрикатів. Відповідно до результатів, захворювання могло потрапити до Китаю з іншої країни або ж іншого району КНР.
Зазначається, що влітку 2020 року у місті Далянь відбувся локальний спалах коронавірусу серед співробітників компанії, яка займається торгівлею морепродуктів. Вже в жовтні того ж року, спеціалісти Центру з контролю і запобігання масових захворювань КНР відзначили, що захворювання могло потрапити на територію Уханю через імпорт продуктових товарів.
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