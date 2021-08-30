У Китаї припустили, що COVID-19 міг потрапити в Ухань разом з напівфабрикатами

Про це повідомляє Global Times, передає РБК-Україна.

Фахівці Центру з контролю і запобігання масових захворювань Китаю провели порівняння інформації щодо хворих на коронавірус людей зі зразками, які були зібрані на упаковках напівфабрикатів. Відповідно до результатів, захворювання могло потрапити до Китаю з іншої країни або ж іншого району КНР.

Зазначається, що влітку 2020 року у місті Далянь відбувся локальний спалах коронавірусу серед співробітників компанії, яка займається торгівлею морепродуктів. Вже в жовтні того ж року, спеціалісти Центру з контролю і запобігання масових захворювань КНР відзначили, що захворювання могло потрапити на територію Уханю через імпорт продуктових товарів.