У КМДА заявили, що проїзд у громадському транспорті має коштувати 30 грн
Вартість проїзду у громадському транспорті Києва має становити 30 грн. Водночас у КМДА допускають повну ліквідацію приватних перевізників після завершення війни
Про це LIGA.net сказав директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.
"Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн — це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", – заявив чиновник.
Водночас він розуміє, що безплатний проїзд у муніципальному транспорті забере пасажирів у маршрутників, через що багато хто з них залишиться без роботи.
"Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом", – сказав Кандибор.
За його словами, такі зміни не на часі.
"Найближчим часом і в умовах війни — ні", – резюмував чиновник.
- Столична влада вже шість разів відмовлялася скасовувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. В останній петиції, на яку відповів мер Кличко, вказувалося, що влада таким чином лобіює інтереси маршрутників.
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