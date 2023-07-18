Про це LIGA.net сказав директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн — це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", – заявив чиновник.

Водночас він розуміє, що безплатний проїзд у муніципальному транспорті забере пасажирів у маршрутників, через що багато хто з них залишиться без роботи.

"Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом", – сказав Кандибор.

За його словами, такі зміни не на часі.

"Найближчим часом і в умовах війни — ні", – резюмував чиновник.