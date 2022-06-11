У КНДР вперше жінка стала міністром
У Північній Кореї вперше на посаду міністра призначили жінку - МЗС очолила Чхве Сон Хуей
Про це повідомляє НВ з посиланням CNN.
Її призначення відбулося у період напруженості, оскільки Північна Корея агресивно нарощує свою програму випробувань зброї всупереч санкціям ООН. Тільки в 2022 року Північна Корея здійснила 17 запусків ракет, у тому числі два випробування міжконтинентальних балістичних ракет.
Крім цього, КНДР готується провести сьоме ядерне випробування, яке стане першим з 2017 року.
Чхве Сон Хуей - дочка колишнього прем'єр-міністра Чхве Ен Рима. Вперше вона з’явилася в засобах масової інформації в 1997 як перекладач північнокорейських делегатів на чотиристоронніх ядерних переговорах. У 2018 році вона супроводжувала Кім Чен Ина на самітах у Сінгапурі та 2019 у Ханої.
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