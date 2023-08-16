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У КНДР заявили, що американський солдат втік до них через "нелюдське поводження та расову дискримінацію" в армії 

16 серпня, 2023 середа
07:05
Світ КНДР, Північна Корея

У Північній Кореї стверджують, що американський військовий Тревіс Кінг втік до їхньої країни начебто через нелюдське поводження та расову дискримінацію в армії США. У Сполучених Штатах відреагували

Про це повідомляють державні ЗМІ КНДР з посиланням на розслідувачів.

Слідчі стверджують, що рядовий 2-го класу армії США утік на бік Північної Кореї під час цивільної екскурсії по Об’єднаній зоні безпеки на міцно укріпленому кордоні між Південною Кореєю та КНДР. 

Зазначається, що Тревіс Кінг визнав, що незаконно вторгся на територію КНДР. Під час розслідування він нібито зізнався, що вирішив переїхати до Північної Кореї, оскільки "був незадоволений нелюдським жорстоким поводженням і расовою дискримінацією" в армії США.

"Він також висловив готовність претендувати на статус біженця в КНДР або третій країні, сказавши, що розчарований нерівністю у американському суспільстві", - стверджують слідчі.

Наразі Кінг перебуває під охороною солдатів Корейської народної армії, а розслідування його переходу все ще триває.

Реакція США

Як пише Reuters, представники США вважають, що солдат навмисно перетнув кордон, і поки що відмовилися визнавати його військовополоненим.

Натомість дядько Кінга, Майрон Гейтс, раніше в серпні розповів, що його племінник потерпав від расизму під час військової служби, і після того, як він провів деякий час у південнокорейській в'язниці, він не схожий на себе.

Представники США наразі казали, що Північна Корея не надала відповідей по суті на їхні запити щодо інформації про Кінга. А Пентагон наголошує, що не може перевірити наведені державними ЗМІ Північної Кореї коментарі військового, і продовжує зосереджуватися на його безпечному поверненні. 

Додається, як військовослужбовець дійсної служби, він може вважатися військовополоненим, враховуючи, що Сполучені Штати та Північна Корея технічно залишаються у стані війни. Корейська війна 1950-53 років закінчилася перемир'ям, а не мирним договором. Корейський півострів технічно залишається у стані війни, а  багатонаціональні військові сили ООН забезпечують нагляд за перемир’ям.

"Водночас факти - зокрема рішення Кінга перетнути територію Північної Кореї за власним бажанням у цивільному одязі - схоже, позбавили його статусу військовополоненого", - наголошують офіційні особи США.

Довідка: Тревіс Кінг - кавалерійський розвідник, який приєднався до збройних сил США у січні 2021 року та останнім часом служив у Південній Кореї. В армії США повідомили, що незадовго до втечі він зазнав дисциплінарного стягнення за напад і провів 50 днів у слідчому ізоляторі.

КНДР
військові
Південна Корея
США
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