У Коблево на морській міні підірвалися дві людини

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись під час заборони", - сказав він.

2 липня в Одеській області чоловік загинув через вибуховий пристрій у морі. Ще один чоловік отримав контузію та легкі подряпини.

15 липня на Одещині чоловік підірвався на міні у прибережних водах під час купання в Чорному морі.

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