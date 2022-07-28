У Коблево на морській міні підірвалися дві людини
Двоє людей підірвалися на міні в Коблевому на Миколаївщині. Вони купалися у морі попри заборону
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись під час заборони", - сказав він.
- 2 липня в Одеській області чоловік загинув через вибуховий пристрій у морі. Ще один чоловік отримав контузію та легкі подряпини.
- 15 липня на Одещині чоловік підірвався на міні у прибережних водах під час купання в Чорному морі.
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