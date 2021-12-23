У колишнього ватажка "ДНР" Бородая виявили квартиру в Дубаї вартістю €500 тис.

Про це свідчить розслідування команди Олексія Навального.



Житло розташоване в комплексі на штучному острові Палм-Джумейра, яке має форму пальми.



Олександр Бородай придбав його у 2015 році, за рік після того, як залишив "посаду" "прем'єр-міністра ДНР".



За словами розслідувачів, житловий комплекс схожий за стилем на індійський палац. Він з двох боків оточений водою й розташований неподалік від пляжу, а пракично за 40 м - Перська затока. У внутрішньому дворі, між пальмами, споруджений басейн.



Розслідувачі наголошують, що такі апартаменти коштують 450 тис. Вони додають, що сім'я Олександра Бородая не приховує наявність квартири. Так, 2015 року донька ексватажка "ДНР" фотографувалася біля входу в будинок.



"За свою приховану квартиру Олександр Бородай повинен бути негайно позбавлений депутатського мандата. За свої злочини на південному сході України Бородая потрібно судити як військового злочинця. Судити, хочеться вірити, його будуть скоро, щонайменше за 300 вбитих пасажирів Боїнга", - зауважили розслідувачі.



Як кандидат у народні депутати Олександр Бородай повинен декларуати своє майно, зазначати вартість іноземного й те, звідки має на нього кошти. Однак ексавтажок "ДНР" не вказав у декларації житло в Дубаї, а зазначив лише авто Lexus, квартири та дохід у 0 рублів.

Нагадаємо, Бородай був головою "Ради міністрів "ДНР" фактично з самого початку активних бойових дій на Донбасі - з 16 травня по 7 серпня 2014 року.

Від 2014 року він перебуває в розшуку МВС України.

У травні 2021 року він переміг у голосуванні за кандидатів партії влади "Єдина Росія" на праймеріз в Держдуму РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb