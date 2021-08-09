У колонії окупантів в ОРДЛО вбили трьох українців, - представниця ТКГ

Про це Укрінформу повідомила радниця глави української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

"Згідно з достовірною інформацією, в одній з колоній "ДНР" 6 серпня були вбиті троє громадян України. Всі вони були засудженими ще до початку війни і відбували покарання. За що вбили - з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з'ясування особистих стосунків між засудженими, то йому мали запобігти», - сказала Різаєва.



Вона заявила, що це сталось в Кіровській виправній колонії №33.

За її даними, один з трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, засуджений за вбивство 18-річного хлопця. Відоме прізвище ще одного вбитого, а про третього - нічого невідомо.



"Відоме прізвище ще одного вбитого - це Давидов Олександр. До мене звернулися його рідні з проханням посприяти у видачі тіла на нашу територію. А слід третього вбитого загубився десь у реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер", - розповіла Різаєва.

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