У компанії Firefly Aerospace заявили, що вибух ракети Alpha був контрольованим

Про це заявили у пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольованим! Її політ припинила команда Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту", - йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії заявили, що сам запуск ракети Alpha компанії Firefly Aerospace можна називати успішним.

"Ракета Firefly Alpha не вибухнула мимоволі, її політ було перервано з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалії, згідно з протоколами безпеки польотів", - наголосили в компанії.

Згідно з прямою трансляцією запуску ракети в Youtube, пускове вікно відкрилося 3 вересня в період з 4:00 до 8:00 за київським часом. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом, але за кілька хвилин після старту місію перервали через невідому аномалію. Згідно з відеотрансляцією, ракета вибухнула в польоті.

Firefly Aerospace (спочатку - Firefly Space Systems) - створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка розробляє сімейство РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.





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