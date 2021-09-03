У компанії Firefly Aerospace заявили, що вибух ракети Alpha був контрольованим
Американська компанія - розробник ракетно-космічної техніки Firefly Aerospace Inc., власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, повідомила про те, що політ ракети Alpha було перервано відповідно до протоколів безпеки
Про це заявили у пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольованим! Її політ припинила команда Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту", - йдеться у повідомленні.
Водночас у компанії заявили, що сам запуск ракети Alpha компанії Firefly Aerospace можна називати успішним.
"Ракета Firefly Alpha не вибухнула мимоволі, її політ було перервано з центру управління Space Launch Delta 30 через аномалії, згідно з протоколами безпеки польотів", - наголосили в компанії.
Згідно з прямою трансляцією запуску ракети в Youtube, пускове вікно відкрилося 3 вересня в період з 4:00 до 8:00 за київським часом. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом, але за кілька хвилин після старту місію перервали через невідому аномалію. Згідно з відеотрансляцією, ракета вибухнула в польоті.
Firefly Aerospace (спочатку - Firefly Space Systems) - створена в 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка розробляє сімейство РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.
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