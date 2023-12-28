У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей

Про це повідомляє Reuters.

За даними з офіційних джерел, 20 людей загинули в місті Букаву, ще 20 - у селі Буріні.

Як розповів один з місцевих жителів, у середу в Букаву група чоловіків витягнула автомобіль із багнюки, щоб дістати з-під нього тіло загиблої внаслідок стихії жінки.

Інша жителька Букаву, якій удалося врятуватися, повідомила, що її сусіда змило потоком води. Вона додала, що наразі вдалося знайти тіла лише трьох жертв.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату зазначила, що погане міське планування та слабка інфраструктура роблять такі громади, як Букаву вкрай уразливими до екстремальних опадів, які стають в Африці дедалі інтенсивнішими через загальне підвищення температури.