Про це пише Reuters.

У Косово офіційно підтвердили, що у 2021 році викрили змову з метою вбивства премʼєр-міністра країни Альбіна Курті. Про це публічно не повідомляли, щоб не "поширювати паніку".

"Премʼєр-міністра Альбіна Курті повідомило про це (у 2021 році. - Ред.) Косовське розвідувальне управління, і органи безпеки вжили всіх заходів, щоб запобігти цій дії», — йдеться в заяві.

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Досі у Приштині мовчали про замах на главу країни, поки албанський телеканал А2 повідомив, що знайшов в інтернеті таку інформацію. Її виклали іранські хакери. Своєю чергою, здобуття цієї інформації стало наслідком масштабної кібератаки іранських хакерів на державні сайти Албанії, після чого Тирана розірвала офіційні відносини з Тегераном.

Телеканал А2 тоді повідомляв, що косовські спецслужби передали Албанії інформацію про те, що їхній громадянин планує вбивство Курті, косовського депутата та ще двох людей для дестабілізації ситуації в країні.

У серпні Генсек НАТО Столтенберг заявив, що Альянс готовий збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом.