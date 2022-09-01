На Балканах є дві критичні точки - Косово та Боснія і Герцеговина, - експерт-балканіст Гелетій
Марія Гелетій, експерт-балканіст, зазначила, що Росія, яка впливає на лідера боснійських сербів і має з ним хороші відносини, може спровокувати нестабільність, яка буде дуже хвилювати Європу і відтягувати увагу від України
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
Ескперт-балканіст прокоментувала ситуацію на Балканах та ймовірність нових провокацій з боку Росії на тлі заморожених конфліктів.
"Зараз я бачу дві критичні точки. Перша - це Косово, де дуже багато непорозумінь і речей, які досі невирішені. І друга точка – це Боснія і Герцеговина, де слабкий політичний уклад, тому що її правління формується представниками трьох національностей: серби, хорвати та босняки, якими є серби або хорвати, що прийняли іслам. І ці три народи після складної війни не досягли примирення, тобто між ними немає нормальної комунікації, політичного взаєморозуміння і співпраці. І часто їх оцінюють, як дуже хитку систему, яка за будь-якого спалаху може бути використана, що і призведе до конфлікту. Тобто Росія, яка впливає на лідера боснійських сербів і має з ним хороші відносини, може спровокувати нестабільність, яка буде дуже хвилювати Європу і відтягувати увагу від України", - пояснила Марія Гелетій.
- Раніше ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах
- Також заступник держсекретаря США Габріель Ескобар заявив, що пора забути наратив, що Косово є частиною Сербії й перейти до розуміння того, що Сербія і Косово — це Європа
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