На Балканах є дві критичні точки - Косово та Боснія і Герцеговина, - експерт-балканіст Гелетій

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Ескперт-балканіст прокоментувала ситуацію на Балканах та ймовірність нових провокацій з боку Росії на тлі заморожених конфліктів.



"Зараз я бачу дві критичні точки. Перша - це Косово, де дуже багато непорозумінь і речей, які досі невирішені. І друга точка – це Боснія і Герцеговина, де слабкий політичний уклад, тому що її правління формується представниками трьох національностей: серби, хорвати та босняки, якими є серби або хорвати, що прийняли іслам. І ці три народи після складної війни не досягли примирення, тобто між ними немає нормальної комунікації, політичного взаєморозуміння і співпраці. І часто їх оцінюють, як дуже хитку систему, яка за будь-якого спалаху може бути використана, що і призведе до конфлікту. Тобто Росія, яка впливає на лідера боснійських сербів і має з ним хороші відносини, може спровокувати нестабільність, яка буде дуже хвилювати Європу і відтягувати увагу від України", - пояснила Марія Гелетій.

Раніше ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах

Також заступник держсекретаря США Габріель Ескобар заявив, що пора забути наратив, що Косово є частиною Сербії й перейти до розуміння того, що Сербія і Косово — це Європа







