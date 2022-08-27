Про це заявив заступник держсекретаря США Габріель Ескобар в інтерв'ютелеканалу N1.

Ескобар і спецпредставник ЄС з політики Західних Балкан Мирослав Лайчак провели в Белграді два раунди переговорів. Перший закінчився безрезультатно ввечері 25 серпня, другий — вночі в п'ятницю, 26 серпня.

За словами заступника держсекретаря, США хочуть дати сигнал, що процес вирішення суперечки між Косово і Сербією має величезне значення для євроатлантичної спільноти.

"Хочу заявити: після сьогоднішнього дня є підстава для оптимізму. Я б сказав, що речі, про які ми говоримо зараз, є насправді дрібними проблемами в рамках спільної платформи переговорів. Думаю, нам пора забути наратив, що Косово — це Сербія, і перейти до наративу, що Косово і Сербія — це Європа", - сказав він.

За словами Ескобара, регіону варто "скоріше розв'язувати спірні питання" заради об'єднання і світлого майбутнього.

Він заявив про необхідність "обговорювати створення спільноти сербських муніципалітетів".

31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

Сербське населення північної частини Косово було невдоволене рішенням уряду Курті заборонити їм користуватися виданими у Сербії автомобільними номерами й особистими ID-картками й перевести їх в примусовому порядку на косовські документи.

1 серпня У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах.

12 серпня президент Сербії заявив, що уряд Косово нібито готується до "ліквідації" сербського населення у північних районах країни.

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