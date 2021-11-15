У країнах ЄС та Азії заявили про спалахи пташиного грипу

Про це повідомила агенція Reuters.

Південна Корея повідомила про спалах хвороби на фермі в Чхунчхон-Пукто, де налічується близько 770 тис. голів свійської птиці. Усі тварини були вбиті.

У Японії також заявили про спалах пташиного грипу на птахофабриці на північному сході країни. Там було виявлено штам H5N8.

У Китаї повідомили про 21 випадок зараження людей штамом H5N6.

У свою чергу, Норвегія повідомила про спалах пташиного грипу H5N1 в районі Рогаланда на птахофабриці, де налічується сім тис.птахів.

Уряд Бельгії заявив про стан підвищеного ризику поширення пташиного грипув країні, наказавши тримати домашню птицю в закритих приміщеннях після того, як поблизу Антверпена було виявлено високопатогенний штам пташиного грипу.

Також у Великій Британії запровадили режим попередження пташиного грипу, а власників птахоферм закликали звертатися до ветеринарів для перевірки птахів за будь-яких ознак захворювання.

Нагадаємо, в Індії вперше за 2021 рік зафіксували смерть людини через пташиний грип (H5N1).

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