У країні дебілів дебіл має народитися і не ставити питань
Якщо Україна "окупована США і НАТО", то чого росіяни бомблять інфраструктуру України, а не США і НАТО?
У країні дебілів їхня пропаганда постійно повторює тезу про те, що Україна - "колонія США", "окупована НАТО", що ці самі США і НАТО все у нас тут контролюють і жорстко придушують будь-які спроби відхилитися від "генеральної лінії".
Одночасно у країні дебілів, яка розгорнула серію терористичних атак на українську цивільну інфраструктуру, і поновлює ці атаки з маніакальною регулярністю, та ж сама пропаганда повторює тезу, що після цих атак українці точно здадуться і примусять свою владу капітулювати перед їхньою країною дебілів.
Дебіл має народитися, не ставити питань і бути "поза політикою", і потім — померти "за царя". Що дебіли й продовжують радісно робити у 21 сторіччі
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Оскільки це країна дебілів, то жоден абориген не ставить на основі цього перед собою нескладні питання:
- якщо Україна "окупована США і НАТО", то чого вони бомблять інфраструктуру України, а не США і НАТО?
- якщо Україна "окупована США і НАТО", то чому вони бомблять Україну, і вірять, що українці самі ухвалять рішення про капітуляцію?
- якщо українська влада "маріонеткова" щодо США і НАТО, то чому вони хочуть, щоб саме її "примусили до переговорів"?
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Звісно, дебіли з країни дебілів таких питань ставити собі не будуть. Це занадто складно.
Дебіл має народитися, не ставити питань і бути "поза політикою", і потім — померти "за царя". Що дебіли й продовжують радісно робити у 21 сторіччі.
Про автора. Петро Олещук, політолог
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