У Кракові навпроти посольства РФ відкрили сквер "Вільної України"

Про це йдеться у дописі Генерального консульства України в Кракові.



Як йдеться у фейсбуці консульства, у заході взяли участь та виступили з промовами голова Краківської міської ради Рафал Комаревіч, президент Кракова Яцек Майхровський, Генеральний консул України в Кракові Вʼячеслав Войнаровський, а також Петро Адамик - депутат Львівської міської ради - голова делегації міста-побратима, до якої входили самоурядовці Уляна Пак і Вікторія Довжик.



Крім того, до урочистості долучились депутати Сейму й Сенату Республіки Польща, ректори й професори польських вишів, а також співробітники ГКУ в Кракові, представники регіональних органів влади, духовенства, українська громада на чолі із головою Краківського кола Об’єднання Українців Польщі Андрієм Олійником та керівництвом й представниками українських фундацій й національних громадських організацій, мешканці королівського міста.



Український генеральний консул Войнаровський під час виступу висловив вдячність за безпрецедентну допомогу Україні, її захисникам і громадянам з боку Польщі, а також неоціненну підтримку Краківської міської ради, уряду міста й міської спільноти для тисяч українців, які знайшли прихисток у Кракові, рятуючись від повномасштабної війни, що її розвʼязала Росія.



Войнаровський також розповів про актуальну ситуацію в Україні та про масові прецеденти порушення військами РФ законів та звичаїв війни, провокування світової продовольчої та міграційної кризи, знищення історико-архітектурних пам'яток світового значення, вчинення російськими окупантами злочинів проти людяності, за які незабаром росіянам доведеться відповідати.



Також Генеральний консул України висловив сподівання на подальшу активну співпрацю української громади міста, консульства та Краківської міської влади задля спільної реалізації нових важливих ініціатив обох народів, однією з яких, мало б стати створення вже найближчим часом Українського дому в Кракові.



Сквер Вільної України розташований одразу навпроти консульської установи Російської Федерації.



