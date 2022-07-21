У Краматорську під завалами школи, зруйнованої російським обстрілом, знайшли загиблого
Рятувальники шукають ще двох осіб, які можуть перебувати під уламками зруйнованого приміщення
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
Сьогодні, 21 липня, російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині – у Краматорську та Костянтинівці. Внаслідок ракетних ударів по освітніх закладах, щонайменше одна людина загинула.
У Краматорську під уламками будівлі виявили тіло невідомого чоловіка. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають, адже під завалами можуть перебувати ще двоє осіб. До робіт залучили 21 рятувальника та 6 одиниць техніки. Розчищено та розібрано більше 100 тонн зруйнованих елементів будівлі.
- Додамо, 13 липня ракетним ударом росіяни зруйнували будівлю свиноферми на Одещині.
- На Запоріжжі 20 липня росіяни за добу зруйнували 28 цивільних будівель.
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