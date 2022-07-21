Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Сьогодні, 21 липня, російські окупанти зруйнували дві школи на Донеччині – у Краматорську та Костянтинівці. Внаслідок ракетних ударів по освітніх закладах, щонайменше одна людина загинула.

У Краматорську під уламками будівлі виявили тіло невідомого чоловіка. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають, адже під завалами можуть перебувати ще двоє осіб. До робіт залучили 21 рятувальника та 6 одиниць техніки. Розчищено та розібрано більше 100 тонн зруйнованих елементів будівлі.

Додамо, 13 липня ракетним ударом росіяни зруйнували будівлю свиноферми на Одещині.

На Запоріжжі 20 липня росіяни за добу зруйнували 28 цивільних будівель.