Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Обстріл Нікопольського району

Вночі з реактивних систем залпового вогню "Град", через Каховське водосховище, атаковано Нікопольський район. Зруйновано гаражі та ангари із сільськогосподарською технікою. Втрат серед місцевого населення нема.

Ракетний удар по Одещині

Пізніше вночі завдано удару по Одеській області. Зруйнована будівля свиноферми. Людських втрат немає.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів.

Російський агресор готується до оборони тимчасово окупованих територій на Півдні України.

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