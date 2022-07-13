Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Окупанти також обстрілюють тилові райони Півдня.

"Ситуація в нашій операційній зоні напружена, але контрольована силами оборони. Противник вражений власними втратами та артилерійсько-ракетним впливом наших сил продовжує облаштування рубежів оборони та підступні обстріли тилових районів Півдня", - йдеться у звіті.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську було чутно звуки автоматних пострілів.

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