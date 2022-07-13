РФ облаштовує оборонні позиції на Півдні України
Російський агресор готується до оборони тимчасово окупованих територій на Півдні України
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Окупанти також обстрілюють тилові райони Півдня.
"Ситуація в нашій операційній зоні напружена, але контрольована силами оборони. Противник вражений власними втратами та артилерійсько-ракетним впливом наших сил продовжує облаштування рубежів оборони та підступні обстріли тилових районів Півдня", - йдеться у звіті.
- У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську було чутно звуки автоматних пострілів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.82
Купівля 35.82Продаж 36.92
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе