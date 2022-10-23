У Кременчуку під час повітряної тривоги чули вибух
У ніч з 22 на 23 жовтня жителі Кременчука, Полтавська область, чули вибух
Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
"Було чутно звук, схожий на вибух! Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх знаходитися в укриттях! Очікуємо офіційну інформацію від ОВА!", - написав Малецький о 00:50.
Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 00:33.
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