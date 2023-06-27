Про це в ефірі Еспресо заявив депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко.

"Рік тому загинуло 22 людини. О 15:51 ворог завдав нищівного ракетного удару. Понад 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Прості громадяни першими кинулись на допомогу тим, кого можна врятувати - вони виводили і діставали людей з-під завалів. Сьогодні відбулося вшанування загиблих людей, відбутий чин пам'яті, прочитана спільна молитва за душі загиблих під час цього терористичного акту", - сказав він.

Лазоренко додав, що у рамках рішення міськради була надана матеріальна допомога родинам загиблих, так і пораненим.

"Також була надана допомога щодо побитих вікон та людям, які втратили бізнес. Сьогодні також був відкритий сквер пам'яті в Кременчуці, були висаджені дерева. Це клени, сакури, яблуні в тій кількості, скільки загинуло людей. Кременчук пам'ятає і ніколи не пробачить цього. Місто завжди буде вшановувати пам'ять тих, хто загинув і віддає своє життя, виборюючи перемогу", - підсумував депутат.