У кремлі підтвердили візит Путіна до Тегерану, де він зустрінеться з президентами Ірану та Туреччини
Російський диктатор Володимир Путін 19 липня у Тегерані зустрінеться з лідером Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Володимир Путін 19 липня полетить до Ірану, де проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.
"Крім тристоронньої зустрічі відбудуться і двосторонні. Вчора ми повідомляли про майбутні контакти на найвищому рівні між Путіним та Ердоганом, ось ця зустріч якраз теж пройде там", - сказав Пєсков.
Раніше, 12 липня, візит Путіна до Тегерану анонсували у Ірані.
- 12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.
- Невдовзі після цього, у парламенті Ірану оголосили, що наступного тижня країну відвідає Володимир Путін.
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