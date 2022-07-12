Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Володимир Путін 19 липня полетить до Ірану, де проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

"Крім тристоронньої зустрічі відбудуться і двосторонні. Вчора ми повідомляли про майбутні контакти на найвищому рівні між Путіним та Ердоганом, ось ця зустріч якраз теж пройде там", - сказав Пєсков.

Раніше, 12 липня, візит Путіна до Тегерану анонсували у Ірані.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Російська Федерація звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

Невдовзі після цього, у парламенті Ірану оголосили, що наступного тижня країну відвідає Володимир Путін.

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