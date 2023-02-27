У Кремлі прокоментували "мирний план" Китаю
У Кремлі "з увагою" поставилися до так званого мирного плану, який Китай представив у річницю повномасштабного вторгнення РФ до України
Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам 27 лютого, передають росЗМІ.
"Будь-які спроби виробити плани, які сприятимуть переведенню конфлікту в мирне русло, заслуговують на увагу", - сказав він.
Пєсков зазначив, що "деталі мають бути предметом ретельного аналізу та врахування інтересів різних сторін".
"Це тривалий процес", - сказав речник Путіна і наголосив, що наразі Кремль "не бачить передумов для виходу цієї історії у мирне русло".
Водночас Пєсков відмовився прокоментувати повідомлення західних ЗМІ про те, що Китай готується до постачання військової техніки РФ, зазначивши, що цю інформацію вже спростувала китайська сторона.
- Минулого тижня Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України.
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