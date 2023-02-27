У Кремлі прокоментували "мирний план" Китаю

Про це речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам 27 лютого, передають росЗМІ.

"Будь-які спроби виробити плани, які сприятимуть переведенню конфлікту в мирне русло, заслуговують на увагу", - сказав він.

Пєсков зазначив, що "деталі мають бути предметом ретельного аналізу та врахування інтересів різних сторін".

"Це тривалий процес", - сказав речник Путіна і наголосив, що наразі Кремль "не бачить передумов для виходу цієї історії у мирне русло".

Водночас Пєсков відмовився прокоментувати повідомлення західних ЗМІ про те, що Китай готується до постачання військової техніки РФ, зазначивши, що цю інформацію вже спростувала китайська сторона.