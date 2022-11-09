Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - заявив він.

Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко повідомив, що речник Путіна Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ.

16 жовтня Дмитро Пєсков заявив, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але "спецоперацію буде доведено до кінця".

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