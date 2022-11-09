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У Кремлі сказали, чи збирається Путін відвідати Донбас

9 листопада, 2022 середа
11:46
війна з Росією путін

Президент РФ Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас, але в планах на найближче майбутнє цього немає

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - заявив він.

  • Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко повідомив, що речник Путіна Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ.
  • 16 жовтня Дмитро Пєсков заявив, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але "спецоперацію буде доведено до кінця". 

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Новини
Володимир Путін
Донбас
Дмитро Пєсков
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