У Кремлі сказали, чи збирається Путін відвідати Донбас
Президент РФ Володимир Путін може поїхати на окупований Донбас, але в планах на найближче майбутнє цього немає
Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Путін згодом відвідає Донбас, але поки що конкретних планів на таку поїздку немає", - заявив він.
- Перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко повідомив, що речник Путіна Дмитро Пєсков відвідав окупований Луганськ.
- 16 жовтня Дмитро Пєсков заявив, що ведення бойових дій з Україною потребуватиме від Росії додаткових зусиль, але "спецоперацію буде доведено до кінця".
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