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Головна війна з Росією У Кремлі відкинули питання про обмін Медведчука на українських військовополонених

У Кремлі відкинули питання про обмін Медведчука на українських військовополонених

27 квітня, 2022 середа
16:36
війна з Росією Віктор Медведчук

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не веде переговорів про обмін затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських військовополонених

Про це повідомляють російські ЗМІ.   

За словами Пєскова, питання про обмін Медведчука на українських військовополонених під час переговорів Росії з Україною не підіймається. 

"Ні, про це не йдеться", - сказав Пєсков. 

Віктору Медведчуку було оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів. Він втік з-під домашнього арешту після початку вторгнення РФ до України.

  • 12 квітня Віктора Медведчука затримала СБУ.
  • 18 квітня Віктор Медведчук попросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.
  • 18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.

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Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Кремль
Дмитро Пєсков
військовополонені
ОПЗЖ
держзрада
обмін поглоненими
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