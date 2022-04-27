У Кремлі відкинули питання про обмін Медведчука на українських військовополонених
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не веде переговорів про обмін затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських військовополонених
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Пєскова, питання про обмін Медведчука на українських військовополонених під час переговорів Росії з Україною не підіймається.
"Ні, про це не йдеться", - сказав Пєсков.
Віктору Медведчуку було оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів. Він втік з-під домашнього арешту після початку вторгнення РФ до України.
- 12 квітня Віктора Медведчука затримала СБУ.
- 18 квітня Віктор Медведчук попросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.
- 18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.
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