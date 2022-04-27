У Кремлі відкинули питання про обмін Медведчука на українських військовополонених

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пєскова, питання про обмін Медведчука на українських військовополонених під час переговорів Росії з Україною не підіймається.

"Ні, про це не йдеться", - сказав Пєсков.

Віктору Медведчуку було оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів. Він втік з-під домашнього арешту після початку вторгнення РФ до України.

12 квітня Віктора Медведчука затримала СБУ.

18 квітня Віктор Медведчук попросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського обміняти його на жителів і захисників Маріуполя.

18 березня суд дозволив заарештувати Медведчука.

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