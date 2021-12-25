У Кремлі відмовилися від дедлайнів в ультиматумі до США та НАТО
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не ставив НАТО та США дедлайнів щодо вимог про "гарантії безпеки"
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Росія зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки", але дедлайну в цьому питанні немає.
"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - сказав Пєсков.
- МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.
- 21 грудня президент РФ Володимир Путін пригрозив військово-технічними заходами у разі розширення Альянсу на схід.
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