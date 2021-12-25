У Кремлі відмовилися від дедлайнів в ультиматумі до США та НАТО

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, Росія зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки", але дедлайну в цьому питанні немає.

"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - сказав Пєсков.

МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

21 грудня президент РФ Володимир Путін пригрозив військово-технічними заходами у разі розширення Альянсу на схід.

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