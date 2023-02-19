У Кремлі відреагували на слова Нуланд про "законні цілі" в Криму

Про це він сказав у коментарі пропагандистським ЗМІ.

Він також назвав Нуланд "агресивним яструбом" американської політики.

"Пані Нуланд належить до дуже великого стану найагресивніших "яструбів" в американській політиці. Це добре нам відома точка зору. Вона вкотре підкреслює глибину наших розбіжностей", - сказав Пєсков.