У Кремлі відреагували на слова Нуланд про "законні цілі" в Криму
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що заява заступниці держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд про підтримку ударів ЗСУ по військових об'єктах Росії у Криму лише "підкреслює роль Вашингтона як провокатора міжнародного напруження"
Про це він сказав у коментарі пропагандистським ЗМІ.
Він також назвав Нуланд "агресивним яструбом" американської політики.
"Пані Нуланд належить до дуже великого стану найагресивніших "яструбів" в американській політиці. Це добре нам відома точка зору. Вона вкотре підкреслює глибину наших розбіжностей", - сказав Пєсков.
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Представниця Держдепу Вікторія Нуланд 17 лютого заявила, що США не виступають проти ударів ЗСУ по військових об'єктах РФ, які розташовані у Криму, оскільки це - "частина забезпечення міцного стримування Росії".
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