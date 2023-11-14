У Кремлі визначились, хто очолить штаб Путіна на майбутніх виборах президента, - ЗМІ

Про це пише "Медуза", з посиланням на російський РБК..

Про вибір керівника виданню розповіли три джерела, "знайомих із перебігом консультацій з цього питання". Андрій Ярін у 2018 році у штабі Путіна відповідав за роботу самого штабу, офіційно його посада звучала як "керівник апарату".

Також у РБК стверджують, що список членів штабу вже "практично сформований". До нього увійдуть співробітники кількох кремлівських управлінь, представники "Єдиної Росії" та Загальноросійського народного фронту (ОНФ).

Зокрема, видання називає імена заступника секретаря генради "Єдиної Росії", голова Центрального виконкому Олександра Сидякіна та першої заступника голови Центрального виконкому — керівниці управління фінансово-господарського забезпечення Наталії Орлової.

Як називатиметься посада Ярина, невідомо. РБК розповідає, що він виконуватиме менеджерські функції — вибудовуватиме взаємодію з АП та органами влади, а також довіреними особами.

Пєсков у коментарі РБК заявив, що "поки що ніхто нікуди не призначений".

"Заздалегідь ми ніколи таке не коментуємо і не анонсуємо", - сказав він.

До ініціативної групи, за даними видання "Комерсант", можуть увійти військовий, спікер "парламенту" самопроголошеної ДНР Артем Жога та співак Шаман.