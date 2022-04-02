У Кремлі визнали, що Британські санкції руйнують російську схему оплати за газ

Про це речник Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі пропагандистському ТАСС.

Він поскаржився, що через британські санкції, введені проти "Газпромбанку", компанія Shell не зможе розрахуватися за блакитне паливо.

"Лондон хоче бути лідером всього антиросійського. Хоче навіть бути попереду Вашингтона! Ось і результат!" - сказав ТАСС представник Кремля.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Shell, найімовірніше, не зможе розрахуватися за російський газ в цьому місяці, так як Сполучене Королівство, на відміну від країн ЄС, ввело санкції проти "Газпромбанку". "Газпром", як з'ясувало агентство, знає про можливі проблеми з оплатою у Shell і шукає шляхи їхнього вирішення.

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