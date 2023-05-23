У Кремлі вперше прокоментували рішення про надання винищувачів F-16 Україні
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що надання Україні літаків F-16 суттєво не вплине на ситуацію на полі бою
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами прессекретаря Володимир Путіна, надання Україні американських винищувачів F-16 не здатне докорінно змінити ситуацію на фронті.
"Очевидно, що триває ця спіраль за наростальною щодо забезпечення різними досконалішими видами озброєнь. Очевидно, що ухвалено рішення додати літаки, але, як і всі інші види озброєнь, це не здатне докорінно змінити ситуацію на фронті", - сказав Пєсков.
- 20 травня у МЗС Росії заявили, що постачання винищувачів F-16 Україні нібито несе колосальні ризики для самих країн Заходу.
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- 23 травня у Пентагоні заявили переконані, що передача Україні винищувачів F-16 може зайняти кілька місяців.
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