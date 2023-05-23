Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами прессекретаря Володимир Путіна, надання Україні американських винищувачів F-16 не здатне докорінно змінити ситуацію на фронті.

"Очевидно, що триває ця спіраль за наростальною щодо забезпечення різними досконалішими видами озброєнь. Очевидно, що ухвалено рішення додати літаки, але, як і всі інші види озброєнь, це не здатне докорінно змінити ситуацію на фронті", - сказав Пєсков.