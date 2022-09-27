У Кремлі заявили, що готові до переговорів з Україною на нових умовах
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до переговорів з Україною на нових умовах
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За його словами, Володимир Путін 15 вересня під час зустрічі на саміті Шанхайської організації співпраці в Самарканді справді запевнив президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про готовність до відновлення переговорів з Україною на нових умовах.
"Президент говорив, що, зрозуміло, Росія зберігає свою готовність вести переговори, але в міру того, як змінюється ситуація, змінюються й умови", - сказав Пєсков, але не уточнив про які саме умови йдеться.
Водночас він додав, що після псевдореферендумів на окупованих територіях України ситуація в них "кардинально зміниться з юридичної точки зору".
"Кардинальним чином, природно, зміниться з юридичної точки зору, з погляду міжнародного права, з усіма відповідними наслідками для забезпечення безпеки на цих територіях", - зазначив Пєсков.
- 26 вересня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Володимир Путін на зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив про готовність РФ повернутися до переговорів з Україною на нових умовах.
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