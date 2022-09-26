Про це повідомляє Anadolu.

"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", – сказав Чавушоглу.

Він наголосив на важливості укладання "справедливого миру".

"Окуповані нині землі - це землі України. Туреччина від початку не визнала незаконну анексію Крим, про що чітко заявила Росії. Ми також не визнаємо результатів референдумів на території України", - зазначив Чавушоглу.

Він додав, що Путін на зустрічі Шанхайської організації співпраці сказав Ердогану, що може повернутися до переговорів з Зеленським на нових умовах.

"Знову ж таки, у Самарканді пан Путін на зустрічі з нашим президентом сказав, що вони можуть повернутися до переговорів. Звичайно, вони теж говорять, що є нові умови", — сказав Чавушоглу.

20 вересня Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.

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