Мета Ердогана - організувати зустріч Путіна та Зеленського задля досягнення справедливого миру, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара продовжує докладати зусилля з організації зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Anadolu.
"Президент Ердоган продовжить переговори з Путіним та Зеленським. Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для ухвалення рішень на рівні глав держав. За наслідки цієї війни розплачується весь світ", – сказав Чавушоглу.
Він наголосив на важливості укладання "справедливого миру".
"Окуповані нині землі - це землі України. Туреччина від початку не визнала незаконну анексію Крим, про що чітко заявила Росії. Ми також не визнаємо результатів референдумів на території України", - зазначив Чавушоглу.
Він додав, що Путін на зустрічі Шанхайської організації співпраці сказав Ердогану, що може повернутися до переговорів з Зеленським на нових умовах.
"Знову ж таки, у Самарканді пан Путін на зустрічі з нашим президентом сказав, що вони можуть повернутися до переговорів. Звичайно, вони теж говорять, що є нові умови", — сказав Чавушоглу.
- 20 вересня Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.
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