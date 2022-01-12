У Кремлі заявили, що не збираються виводити війська з областей біля кордонів України

Про це Дмитро Пєсков сказав журналістам у середу, 12 січня, повідомляє ТАСС.



За його словами, Росія продовжуватиме проводити військові навчання на своїй території. Пєсков також заявив, що немає ніякого зв'язку між навчаннями Західного військового округу та переговорами РФ із США та НАТО щодо "гарантій безпеки" та загрози вторгнення в Росії в Україну.



"Ні, жодного зв'язку немає. Ми говоримо все-таки про наші підрозділи та наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво та військові навчання тривали, продовжуються і будуть продовжуватися, це звичайна практика будь-яких збройних сил", - заявив представник Кремля.



Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі відбувається засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стали потенційна загроза військового вторгнення РФ в Україну та американська присутність у Європі. Також Москва представить свої вимоги щодо нерозширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України.



10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ, де обговорювався рух України в НАТО і безпека у Європі. 13 січня питання "гарантій безпеки" РФ обговорюватимуться на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.

Заступниця держсекретаря США Нуланд заявила, що Росія підготувала план внутрішнього саботажу й дестабілізації в Україні.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у Вашингтоні очікують роз'яснень Росії щодо нових військових навчань біля кордонів України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb