У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії

Про це передає Интерфакс.



"Я не знаю, що зараз діється у (ватажка "ДНР", - ред.) Пушиліна", - відповів Пєсков на запитання журналіста.



Також Пєсков не має інформації, чи погоджували евакуацію з російською стороною, і чи готова Росія прийняти евакуйованих жителів.



"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", - стверджує Пєсков.



Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

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