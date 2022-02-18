У Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію жителів ОРДЛО до Росії
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія нічого не знає про евакуцію жителів ОРДЛО до Ростовської області
Про це передає Интерфакс.
"Я не знаю, що зараз діється у (ватажка "ДНР", - ред.) Пушиліна", - відповів Пєсков на запитання журналіста.
Також Пєсков не має інформації, чи погоджували евакуацію з російською стороною, і чи готова Росія прийняти евакуйованих жителів.
"Я не знаю, з ким були контакти, я не маю інформації", - стверджує Пєсков.
- Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.
- Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.21
Купівля 28.21Продаж 28.54
-
EUR
Купівля 32Продаж 32.49
- Актуальне
- Важливе