У Кремлі заявили, що Росія втрутиться, якщо у Білорусі спробують повалити режим Лукашенка
Росія вважає своїм обов'язком втрутитися, якщо у Білорусі спробують повалити режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
Напередодні ввечері колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю телеканалу Polsat закликав Варшаву готуватися до потенційного народного повстання в Білорусі та підтримати його.
"Польське керівництво зараз буквально перебуває в істериках русофобії, і ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема силовими методами, у внутрішні справи сусідньої держави", - сказав Пєсков.
При цьому він нагадав, що Росія має союзницькі зобов'язання перед Білоруссю щодо захисту цієї країни.
"Звичайно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми й робитимемо перед такою очевидною загрозою", - сказав "голос" Путіна.
- 24 травня білоруський громадський діяч, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка в ефірі Еспресо сказав, що білоруські добровольці можуть зіграти важливу роль у звільненні Білорусі після успішного контрнаступу ЗСУ.
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