Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Напередодні ввечері колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю телеканалу Polsat закликав Варшаву готуватися до потенційного народного повстання в Білорусі та підтримати його.

"Польське керівництво зараз буквально перебуває в істериках русофобії, і ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема силовими методами, у внутрішні справи сусідньої держави", - сказав Пєсков.

При цьому він нагадав, що Росія має союзницькі зобов'язання перед Білоруссю щодо захисту цієї країни.

"Звичайно, Російська Федерація має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми й робитимемо перед такою очевидною загрозою", - сказав "голос" Путіна.