У Криму неподалік Сімферополя прогримів вибух
У середу, 29 березня, вибух прогримів у селищі Гвардійське неподалік Сімферополя
Про це повідомляють кримські партизани.
"Підтверджують місцеві жителі із селища Гвардійське: "Щойно з боку військового гарнізону сильний вибух, аж стеля трясеться", - пишуть із Гвардійського. Також пишуть жителі ГРЕС, що вибух з боку Гвардійського було чутно навіть у них", - пишуть партизани.
Гвардійське розташоване неподалік Сімферополя.
Так званий радник голови Криму Олег Крючков закликав дочекатись "офіційної інформації".
Колаборант Сергій Аксьонов заявив, що вибух у Гвардійському - це робота ППО.
Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що БПЛА намагався завдати удару по координатах, а його збила система РЕБ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.49
Купівля 37.49Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе