У Криму неподалік Сімферополя прогримів вибух

Про це повідомляють кримські партизани.

"Підтверджують місцеві жителі із селища Гвардійське: "Щойно з боку військового гарнізону сильний вибух, аж стеля трясеться", - пишуть із Гвардійського. Також пишуть жителі ГРЕС, що вибух з боку Гвардійського було чутно навіть у них", - пишуть партизани.

Гвардійське розташоване неподалік Сімферополя.

Так званий радник голови Криму Олег Крючков закликав дочекатись "офіційної інформації".

Колаборант Сергій Аксьонов заявив, що вибух у Гвардійському - це робота ППО.

Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що БПЛА намагався завдати удару по координатах, а його збила система РЕБ.