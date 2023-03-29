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Оновлено

У Криму неподалік Сімферополя прогримів вибух

29 березня, 2023 середа
18:32
війна з Росією карта Крим 21.03.23

У середу, 29 березня, вибух прогримів у селищі Гвардійське неподалік Сімферополя

Про це повідомляють кримські партизани.

"Підтверджують місцеві жителі із селища Гвардійське: "Щойно з боку військового гарнізону сильний вибух, аж стеля трясеться", - пишуть із Гвардійського. Також пишуть жителі ГРЕС, що вибух з боку Гвардійського було чутно навіть у них", - пишуть партизани.

Гвардійське розташоване неподалік Сімферополя.

Так званий радник голови Криму Олег Крючков закликав дочекатись "офіційної інформації".

Гвардійське

Колаборант Сергій Аксьонов заявив, що вибух у Гвардійському - це робота ППО.

Радник Аксьонова Олег Крючков стверджує, що БПЛА намагався завдати удару по координатах, а його збила система РЕБ.

Україна
Росія
Крим
окуповані території
Військові новини
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