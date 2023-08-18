У Криму окупанти влаштували нову хвилю репресій проти Свідків Єгови
За два дні у чотирьох містах Криму рашисти обшукали дев’ять будинків членів релігійної організації "Свідки Єгови", яка заборонена у РФ
Про це інформує проєкт "Крим.Реалії" з посиланням на Європейську асоціацію Свідків Єгови.
Повідомляється, що 14 і 16 серпня було проведено щонайменше дев'ять обшуків у будинках членів релігійної організації "Свідки Єгови" в Армянську, Сімферополі, Саках і Джанкої.
"У Сімферополі обшук пройшов у Катерини Мельнійчук. Жінці стало погано, у чоловіка піднявся артеріальний тиск. Катерині повідомили, що проти неї порушено кримінальну справу і після допиту її відпустили під підписку про невиїзд", - йдеться у матеріалі.
Також обшуки були й у зятя фігуранта однієї з таких справ в Сімферополі Дмитра Захаревича. Того ж дня чоловік отримав постанову про притягнення до кримінальної відповідальності. Суд помістив його та ще одного вірянина під домашній арешт.
В Армянську силовики обшукали чоловіка у двох його будинках. Після цього вірянина забрали на допит. А в місті Саки семеро рашистів, зокрема четверо озброєні, провели двогодинні перевірки у будинку 62-річного члена релігійної організації. У нього вилучили електронну техніку.
Подробиці обшуків у Джанкої поки не відомі.
Зараз 25 вірян у Криму притягнуті до кримінальної відповідальності. Шестеро з них відбувають покарання в колонії.
- У березні 2020 року в Криму окупанти засудили до 6 років учасника "Свідків Єгови" - забороненої в РФ організації. Тоді Human Rights Watch звинуватила Росію в переслідуванні "Свідків Єгови".
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