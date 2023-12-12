У Криму партизани пробралися на територію десантно-штурмового полку РФ, - Атеш
Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованій Феодосії, що у Криму, пробралися на територію російського 56 гвардійського десантно-штурмового полку
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Вказано, що агент руху зібрав дані щодо особового складу частини у Феодосії, техніки та озброєння. Зокрема, на території полку є вертольоти МІ-8, які використовують для евакуації поранених.
Партизани повідомляють, що за інформацією їхніх джерел, полк зазнає великих втрат серед особового складу через інтенсивні бої та погано організовані штурми.
"Втрати командування поповнює ув'язненими, що сильно підриває дисципліну в підрозділі та викликає невдоволення насамперед командирів на місцях. Надалі будемо більше працювати з особовим складом цього підрозділу. Уся зібрана інформація буде передана СОУ", - поінформували у русі.
- Раніше проукраїнські агенти руху спротиву "Атеш"проникли у військкомат російського міста Тула.
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