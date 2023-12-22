У Криму партизани виявили базу зберігання інженерної та бойової техніки РФ, - "Атеш"
Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Джанкойському районі, що в Криму, виявили місце розташування інженерної та бойової російської техніки
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Вказано, що базу зберігання інженерної техніки та приховану позицію військової техніки окупантів агент виявив у Зарічному. Там розміщені десятки екскаваторів і вантажних машин, які використовують для робіт з облаштування фортифікаційних споруд на півночі Криму.
Координати бази інженерної техніки: 45.7441910, 34.4925270.
"Також на виїзді з н.п. ми виявили кілька одиниць військової техніки, яку росіяни ховають серед дерев. Координати: 45.7340753, 34.4737257. Крім того, окупанти звели 3 лінії "зубів дракона" на ділянці дороги Зарічне - Чайкіне.
45.7803261739, 34.54608340793", - додали у русі.
- Раніше в тимчасово окупованому Гвардійському партизани встановили місце розташування російської техніки, яку, ймовірно, перекинуть на Херсонський напрямок.
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