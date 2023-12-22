У Криму партизани виявили базу зберігання інженерної та бойової техніки РФ, - "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що базу зберігання інженерної техніки та приховану позицію військової техніки окупантів агент виявив у Зарічному. Там розміщені десятки екскаваторів і вантажних машин, які використовують для робіт з облаштування фортифікаційних споруд на півночі Криму.

Координати бази інженерної техніки: 45.7441910, 34.4925270.

"Також на виїзді з н.п. ми виявили кілька одиниць військової техніки, яку росіяни ховають серед дерев. Координати: 45.7340753, 34.4737257. Крім того, окупанти звели 3 лінії "зубів дракона" на ділянці дороги Зарічне - Чайкіне.

45.7803261739, 34.54608340793", - додали у русі.