У Криму відбулися збори координаторів підпільного руху "Жовта Стрічка"
Активісти підпільного руху "Жовта Стрічка" провели зустріч координаторів в окупованому Криму. Вони розробили план нових акцій на 24 серпня та продемонстрували майбутні оновлення чат-боту "РАЗОМ"
Про це активісти повідомили у telegram.
Зазначається, що зустрічі не вдалося безпечно та ефективно провести у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Феодосії, Керчі та Джанкої.
"Це було нелегко, оскільки рашисти намагались викрити наші плани: у всіх найбільших містах АР Крим посилились патрулі, пошуки патріотично налаштованих людей. Рашисти бояться українського спротиву!" - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що на зборах активісти розробили план нових акцій на 24 серпня та продемонстрували майбутні оновлення чат-боту "РАЗОМ".
У "Жовтій стрічці" пообіцяли показати деякі нові акції в Криму вже у понеділок, 24 липня.
- Ще з 26 вересня 2022 року в тимчасово окупованому Криму розпочалася активізація рухів спротиву. У населених пунктах на всій території тимчасово окупованого півострова почали з'являтися протестні написи та заклики до протидії російським загарбникам.
- Станом на 2 червня проукраїнський рух "Жовта Стрічка" зареєстрував 3500 активістів на тимчасово окупованому РФ півострові Крим.
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