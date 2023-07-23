У Криму відбулися збори координаторів підпільного руху "Жовта Стрічка"

Про це активісти повідомили у telegram.

Зазначається, що зустрічі не вдалося безпечно та ефективно провести у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Феодосії, Керчі та Джанкої.

"Це було нелегко, оскільки рашисти намагались викрити наші плани: у всіх найбільших містах АР Крим посилились патрулі, пошуки патріотично налаштованих людей. Рашисти бояться українського спротиву!" - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що на зборах активісти розробили план нових акцій на 24 серпня та продемонстрували майбутні оновлення чат-боту "РАЗОМ".

У "Жовтій стрічці" пообіцяли показати деякі нові акції в Криму вже у понеділок, 24 липня.