У тимчасово окупованому Криму зареєстровано 3,5 тис. активістів руху "Жовта Стрічка"
Станом на 2 червня проукраїнський рух "Жовта Стрічка" зареєстрував 3500 активістів у тимчасово окупованому РФ півострові Крим
Про це написала пресслужба.
У Криму досягнуто позначки у 3500 активістів руху "Жовта Стрічка".
Повідомляється, що це не лише люди, які розвішували стрічки та розклеювали плакати, малювали графіті, але й передавали інформацію про порушення прав людини та ворожих військ до чат-бота "єВорог".
Фото: Жовта Стрічка
Водночас рух висловив упевненість, що в тимчасово окупованому Криму активістів більше ніж 3,5 тисячі.
"Всі ми готуємось до дня, коли зможемо підняти український прапор над Аюдагом, розвішати синьо-жовті прапори на всіх вулицях Севастополя та піти у МакДональдз в Ялті", - йдеться в повідомленні.
Фото: Жовта Стрічка
- Ще з 26 вересня 2022 року в тимчасово окупованому Криму розпочалася активізація рухів спротиву. У населених пунктах на всій території тимчасово окупованого півострова почали з'являтися протестні написи та заклики до протидії російським загарбникам.
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