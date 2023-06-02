Про це написала пресслужба.

У Криму досягнуто позначки у 3500 активістів руху "Жовта Стрічка".

Повідомляється, що це не лише люди, які розвішували стрічки та розклеювали плакати, малювали графіті, але й передавали інформацію про порушення прав людини та ворожих військ до чат-бота "єВорог".

Фото: Жовта Стрічка

Водночас рух висловив упевненість, що в тимчасово окупованому Криму активістів більше ніж 3,5 тисячі.

"Всі ми готуємось до дня, коли зможемо підняти український прапор над Аюдагом, розвішати синьо-жовті прапори на всіх вулицях Севастополя та піти у МакДональдз в Ялті", - йдеться в повідомленні.

Фото: Жовта Стрічка

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