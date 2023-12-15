У Криму російські військові навчаються викладання у школах, -ЗМІ

Про це пише "Кримська газета".

"Навчання проходять захисники - учасники спеціальної військової операції, ветерани бойових дій, які обрали для себе нову місію: навчати підростаюче покоління", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після навчання вони зможуть брати участь у процесі навчання та виховання у школі, військовому ліцеї, кадетській школі-інтернаті, коледжі, закладі додаткової освіти дітей та інших освітніх закладах.