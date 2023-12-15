У Криму російські військові навчаються викладання у школах, -ЗМІ
У тимчасово окупованому Криму російські військові, які беруть участь у військових діях на території України, навчаються викладати предмети у школах
Про це пише "Кримська газета".
"Навчання проходять захисники - учасники спеціальної військової операції, ветерани бойових дій, які обрали для себе нову місію: навчати підростаюче покоління", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після навчання вони зможуть брати участь у процесі навчання та виховання у школі, військовому ліцеї, кадетській школі-інтернаті, коледжі, закладі додаткової освіти дітей та інших освітніх закладах.
- ФСБ заявила, що за рік затримала в Криму 18 людей за нібито роботу на українські спецслужби.
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