ФСБ заявила, що за рік затримала у Криму 18 людей за нібито роботу на українські спецслужби

Про це повідомили в пресслужбі федеральної служби безпеки РФ.

За інформацією пресслужби відомства, "глибоко законспіровану розгалужену агентурну мережу" українських спецслужб створили під контролем "західних кураторів". Її сформували нібито для здійснення диверсій і терактів щодо призначеного окупантами "голови" тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова, "голови" російського парламенту тимчасово окупованого Криму Володимира Константинова, російського мера Ялти Яніна Павленка, провоєнного російського блогера Олександра Таліпова та колишнього депутата Верховної Ради України Олега Царьова.Крім того, ФСБ запобігли вчиненню начебто нібито 14 диверсій, серед яких підриви шести ділянок залізничного полотна, двох об'єктів газорозподільного обладнання, трьох електропідстанцій і трьох автотранспортних засобів.

За інформацією ФСБ, затримано нібито 18 агентів і поплічників українських спецслужб, причетних до скоєння 5 диверсій на ділянках залізничних колій у Сімферопольському, Кіровському районах Криму та в районі Феодосії, підривів газопроводів у Сімферополі та смт Кореїз, а також транспортних засобів, які належать представнику адміністрації окупованої РФ Запорізької області та військовослужбовцям міністерства оборони Росії.

Виявлено 15 схронів, нібито підготовлених українськими спецслужбами, з яких ФСБ начебто вилучила 37 саморобних вибухових пристроїв і понад 200 кг вибухових речовин.

За підготовку "диверсій" засуджено 10 осіб, повідомили у ФСБ.

"Наразі слідчими органами порушено і розслідується понад 30 кримінальних справ терористичного спрямування, проводиться необхідний комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. За інкримінованими фігурантам злочинами передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 25 років", - додали у пресслужбі.