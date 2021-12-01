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У Кривому Розі водій збив двох пішоходів і втік з місця ДТП, є загибла

1 грудня, 2021 середа
22:15
Кримінал

У середу, 1 грудня, у Кривому Розі водій автомобіля "ГАЗ" збив жінку та дитину і втік з місця інциденту

Про це повідомляє Національна поліція у Дніпропетровській області.

"За попередньою інформацією водій автомобіля "ГАЗ" допустив наїзд на двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де на них здійснив наїзд вантажний автомобіль "ДАФ", - йдеться у повідомленні.

33-річна жінка загинула на місці. Її сина 2016 року народження доставили в лікарню.

Після скоєння ДТП водій "ГАЗ" втік з місця події. Згодом його затримала поліція.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КкУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).


 


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