Про це пише офіс Генпрокурора.

"Інформаторка об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану відеофіксацію базування українських військових. При цьому вона відправляла як відеоматеріали, так і скріншоти з Google maps, на яких відмічала точки зосередження особового складу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у підозрюваної вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами її причетності до протиправної діяльності.

Злочинниці повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.