У Кривому Розі затримали інформаторку, яка передавала РФ дані про розташування й переміщення ЗСУ
У Кривому Розі затримали ворожу інформаторку, яка через телеграм надсилала ворогу дані про розташування й переміщення ЗСУ на території міста
Про це пише офіс Генпрокурора.
"Інформаторка об’їжджала вулиці міста та здійснювала приховану відеофіксацію базування українських військових. При цьому вона відправляла як відеоматеріали, так і скріншоти з Google maps, на яких відмічала точки зосередження особового складу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку у підозрюваної вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами її причетності до протиправної діяльності.
Злочинниці повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- Правоохоронці затримали дев’ятьох громадян, які під час чергової масованої атаки знімали на камеру роботу ППО та поширювали відео в соціальні мережі. Порушників передали СБУ.
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