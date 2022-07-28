У Кропивницькому люди часто нехтують повітряними тривогами, - депутат райради
У Кропивницькому люди часто ігнорують сигнали повітряних тривог
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Кропивницької районної ради Андрій Лаврусь.
"Міська влада звітує про те, що інспектують укриття, в тому числі - напередодні навчального року. Це обов'язкова умова - навчальний рік розпочнеться там, де є безпека, тобто укриття. Міська влада займається цим. Дуже часто громадяни нехтують повітряними тривогами. Як показують останні "прильоти" - не треба ігнорувати сигнали повітряної тривоги, треба спускатися в укриття", - сказав він.
- 28 липня окупанти близько 12:45 28 липня завдали ракетного удару по Кропивницькому.
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