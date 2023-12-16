У Кропивницькому неповнолітня випала з дев’ятого поверху
Уночі п'ятниці, 15 грудня, у Кропивницькому з багатоповерхового будинку випала неповнолітня дівчина. У поліції повідомили, що вона загинула
Про це інформує Суспільне з посиланням на речницю поліції Кіровоградської області.
Зазначається, що неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.
Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 15 грудня. Повідомляється, що будинок розташований по вулиці Полтавська.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне убивство".
Фото: з відкритих джерел
- 30 жовтня подібний інцидент стався у Львові. Тоді у мікрорайоні Рясне-2 з вікна 8-го поверху власного будинку випала неповнолітня дівчинка. Дитина вижила, медики доставили її до лікарні.
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