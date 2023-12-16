У Кропивницькому неповнолітня випала з дев’ятого поверху

Про це інформує Суспільне з посиланням на речницю поліції Кіровоградської області.

Зазначається, що неповнолітня дівчина випала з дев'ятого поверху будинку. Внаслідок інциденту вона загинула.

Поліція отримала повідомлення про трагічний випадок о 23:10 15 грудня. Повідомляється, що будинок розташований по вулиці Полтавська.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне убивство".

Фото: з відкритих джерел